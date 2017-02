Brüssel: Mehr Radfahrer

Auto im Tramtunnel

15/02/17 - Am frühen Mittwochmorgen musste Abschleppdienst der Brüsseler Nahverkehrsgesellschaft MIVB/STIB nach Schaarbeek zum Meiserplein in der Nähe des VRT-Funkhauses ausrücken. Ein zerstreuter Autofahrer hatte seine Ausfahrt am Kreisverkehr verpasst und war auf die Tramschienen geraten. Er fuhr dabei jedoch so weit, dass er im Tunnel steckenblieb. Dadurch waren einige Straßenbahnlinien zum Beginn der Stoßzeit eine Zeit lang unterbrochen.

