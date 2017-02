Es geht voran!

Terrorprozess

In Antwerpen wurden sechs Männer und eine Frau verurteilt, weil sie sich in Syrien der Terrormiliz IS anschließen wollten. Die Sieben waren Mitglied von Way of Life, der Nachfolgeorganisation der verbotenen Sharia4Belgium.

VRT

