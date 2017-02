Raf Simons in New York

11/02/17 - Der flämische Modedesigner Raf Simons aus Genk in der Provinz Limburg zeigte jetzt in New York seine erste Kollektion für das US-Modeunternehmen Calvin Klein. Simons war lange für Dior tätig, wechselte jedoch 2015 seinen Arbeitgeber. Raf Simons und Calvin Klein mussten bis Juli 2016 warten, um ihre Zusammenarbeit melden zu können, denn bis dahin galt für den belgischen Designer noch eine Wettbewerbsklausel aus seinem Dior-Vertrag. Ob die Musik zur Show, „This is not America“ von David Bowie und Pat Metheny aus dem Jahr 1985, ein politisches Statement zur US-Präsidentenwahl ist, sei dahingestellt…

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Raf Simons in New York

11/02/17 - Der flämische Modedesigner Raf Simons aus Genk in der Provinz Limburg zeigte jetzt in New York seine erste Kollektion für das US-Modeunternehmen Calvin Klein. Simons war lange für Dior tätig, wechselte jedoch 2015 seinen Arbeitgeber. Raf Simons und Calvin Klein mussten bis Juli 2016 warten, um ihre Zusammenarbeit melden zu können, denn bis dahin galt für den belgischen Designer noch eine Wettbewerbsklausel aus seinem Dior-Vertrag. Ob die Musik zur Show, „This is not America“ von David Bowie und Pat Metheny aus dem Jahr 1985, ein politisches Statement zur US-Präsidentenwahl ist, sei dahingestellt…