Besuch von Abbas

09/02/2017 - Nach dem Treffen von Belgiens Premier Michel mit zwei israelischen NGO hat Israel den belgischen Botschafter einberufen. Und ausgerechnet am heutigen Donnerstag ist auch noch der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas zu Besuch in Belgien. An diesem Donnerstagmorgen wurde er von Premier Michel empfangen. Abbas plädiert für mehr europäische Unterstützung, um die Weiterentwicklung der Siedlungen im Westjordanland zu stoppen. Es sei höchste Zeit, die Grenzen zwischen Israel und den palästinensischen Gebieten zu respektieren, sagt Abbas.

