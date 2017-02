Michel in Yad Vashem

"Die kleine Schule" - Ein Schritt zur Integration

06/02/2017 - Kleine Projekte können große Unterschiede für Flüchtlingskinder machen. In "La Petite Ecole" (dt. "Die kleine Schule") in Brüssel werden syrische Kinder von 6 bis 12 Jahre auf das belgische Schulsystem vorbereitet. Es ist eine Art Vorschule, die es mit Integration durch Erziehung versucht und ein einzigartiges Experiment in Europa, das der Gesellschaftslehre neue Forschungsansätze eröffnet. Die "Kleine Schule" wurde jetzt zum "Brüsseler des Jahres" nominiert. Eine Reportage von Uta Neumann. (Bildmaterial: mit AdR)

VRT ???media.video.type.mz_vod???

"Die kleine Schule" - Ein Schritt zur Integration

06/02/2017 - Kleine Projekte können große Unterschiede für Flüchtlingskinder machen. In "La Petite Ecole" (dt. "Die kleine Schule") in Brüssel werden syrische Kinder von 6 bis 12 Jahre auf das belgische Schulsystem vorbereitet. Es ist eine Art Vorschule, die es mit Integration durch Erziehung versucht und ein einzigartiges Experiment in Europa, das der Gesellschaftslehre neue Forschungsansätze eröffnet. Die "Kleine Schule" wurde jetzt zum "Brüsseler des Jahres" nominiert. Eine Reportage von Uta Neumann. (Bildmaterial: mit AdR)