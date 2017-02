Michel besucht Israel

Fluglärm und Wirtschaft

06/02/17 - Die sogenannte 10er Gruppe, das sind die wichtigsten Sozialpartner in Belgien, unter denen sowohl die Arbeitgeber-, als auch die Arbeitnehmerverbände sind, hat einen offenen Brief an Premierminister Charles Michel (MR) gerichtet, in dem sie mehr Deutlichkeit zur Problematik um den Fluglärm am Brussels Airport fordert. Hier haben die verschiedenen Anrainerregionen jeweils andere Geräuschnormen.

