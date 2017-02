Keine Werbekarten mehr!

112-Notruf ist kostenlos

04/02/2017 - Rettungsdienste stellen den Patienten 112-Notrufe vereinzelt zu Unrecht in Rechnung. Das verstößt gegen das Gesetz, sagt die Gesundheitsministerin Maggie De Block und sie will, dass die Patienten ein solches Vorgehen bei der Krankenkasse melden. Es handelt sich dabei um Fahrten, bei denen der Rettungswagen leer zurückkehrt. In diesem Fall wird dem Patienten hinterher manchmal trotzdem eine Rechnung von 60 Euro zugesandt. Die Notdienste der Feuerwehr halten sich an das Gesetz, doch sie weisen auch darauf hin, dass solche Leerfahrten häufig sehr kostspielig seien.

