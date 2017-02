Europäischer Patriotismus

Brüssel: Fluglärm

Wenn die Brüsseler Lärm-Norm strikt angewandt wird, ist die Zukunft des Brüsseler Flughafens gefährdet, weil internationale Fluggesellschaft Brussels Airport verlassen werden. Davor warnt der Geschäftsführer des Flughafens, Arnaud Feist, in einem Schreiben an die zuständigen Minister. Falls in Kürze wirklich eine Null-Toleranz für Fluglärm zwischen 6:00 und 7:00 Uhr gilt, drohen hohe Geldstrafen für Transport- und Passagierflugzeuge.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Brüssel: Fluglärm

Wenn die Brüsseler Lärm-Norm strikt angewandt wird, ist die Zukunft des Brüsseler Flughafens gefährdet, weil internationale Fluggesellschaft Brussels Airport verlassen werden. Davor warnt der Geschäftsführer des Flughafens, Arnaud Feist, in einem Schreiben an die zuständigen Minister. Falls in Kürze wirklich eine Null-Toleranz für Fluglärm zwischen 6:00 und 7:00 Uhr gilt, drohen hohe Geldstrafen für Transport- und Passagierflugzeuge.