Carsharing in Flandern

Jambon in Tihange

31/01/17 - Belgiens Innenminister Jan Jambon (N-VA - Foto) und Vertreter des Parlamentsausschusses zur nuklearen Sicherheit haben am Dienstag das umstrittene Kernkraftwerk Tihange in der Provinz Lüttich besucht. Einer der Meiler von Tihange ist derzeit wieder abgeschaltet, weil in einer der Pumpanlagen eine Boden-Unebenheit festgestellt wurde.

