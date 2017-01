Was trägt Manneken Pis?

Protest in Brüssel

30/01/2017 - Die Proteste gegen das Einreiseverbot des amerikanischen Präsidenten Trump für Bürger aus sieben mehrheitlich muslimischen Staaten halten an, nicht nur in den Vereinigten Staaten. Auch auf dem Börsenplatz in Brüssel wurde an diesem Montag gegen diese Maßnahme demonstriert. Rund 300 Demonstranten sind dort auf die Straße gegangen. Sie halten das Verbot für unzulässig und diskriminierend.

