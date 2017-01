Spektakuläre Flucht

29/01/2017 - In Lüttich wird dieser Tage eines der merkwürdigsten Ereignisse des Ersten Weltkrieges gedacht. Vor hundert Jahren gelang es 107 Menschen, mit einem Schlepper auf der Maas aus dem besetzten Belgien in die Niederlande zu flüchten. Die meisten Flüchtlinge, fast alles Männer, leisteten in den Wochen danach Dienst bei der belgischen Armee. Eine der Brücken über der Maas in Lüttich verdankt heute noch seinen Namen dem Schlepper Atlas V.

