Sänger De Smet ist tot

28/01/2017 - Die ersten Tickets für belgische Fans des Dancefestivals Tomorrowland waren bereits innerhalb von 50 Minuten ausverkauft. Tomorrowland findet in diesem Jahr an den letzten beiden Wochenenden im Juli statt. Ob an diesem letzten Wochenende dann auch tatsächlich gefeiert werden kann, ist noch nicht sicher, denn hierfür ist noch gar kein neuer Mietvertrag mit der Freizeitanlage De Schorre in Boom geschlossen worden.

28/01/2017 - Die ersten Tickets für belgische Fans des Dancefestivals Tomorrowland waren bereits innerhalb von 50 Minuten ausverkauft. Tomorrowland findet in diesem Jahr an den letzten beiden Wochenenden im Juli statt. Ob an diesem letzten Wochenende dann auch tatsächlich gefeiert werden kann, ist noch nicht sicher, denn hierfür ist noch gar kein neuer Mietvertrag mit der Freizeitanlage De Schorre in Boom geschlossen worden.