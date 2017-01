Zu viel Blei im Blut!

Terror: Rekonstruktion

26/01/17 - Am Donnerstagvormittag hat die belgische Bundespolizei in der Driestraat im Brüsseler Stadtteil Vorst eine Schießerei rekonstruiert, die sich am 15. März 2016 ereignet hatte, also eine Woche vor den Anschlägen in der Hauptstadt. Damals wurden Polizisten beschossen, die eine Hausdurchsuchung durchführen wollten. Dabei wurden vier Polizisten verletzt und ein Terrorverdächtiger getötet.

