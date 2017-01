Milchbauerndemo

Endlich wieder Eislaufen

22/01/17 - Zum ersten Mal nach drei Jahren ist wieder Eislaufen in der Kalmthoutse Heide in der Provinz Antwerpen möglich. Das Putse Moor ist zugefroren. Der Spaß ist groß, doch Vorsicht ist geboten. Das Eis ist nur etwa 6 cm dick. Doch das Moor ist lediglich 30 cm tief. Mehr als nasse Füße sind also doch nicht zu befürchten. Bis etwa am Freitag bleiben die Temperaturen frostig und so bietet die Kalmthoutse noch bis dahin in Flandern eher einen seltenen Spaß.

