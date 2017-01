Di Rupo zieht Schlüsse

Manöver in Litauen

18/01/17 - Am frühen Mittwochmorgen setzte sich in der Kaserne von Leopoldsburg in der Provinz Limburg eine lange Kolonne Militärlastwagen in Bewegung. Ihr Ziel? Zunächst der Hafen von Antwerpen und danach per Schiff Litauen. Dort unterstützt die belgische Armee die Transportlogistik einer Panzereinheit der deutschen Bundeswehr bei einem NATO-Manöver unweit der russischen Grenze.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Manöver in Litauen

18/01/17 - Am frühen Mittwochmorgen setzte sich in der Kaserne von Leopoldsburg in der Provinz Limburg eine lange Kolonne Militärlastwagen in Bewegung. Ihr Ziel? Zunächst der Hafen von Antwerpen und danach per Schiff Litauen. Dort unterstützt die belgische Armee die Transportlogistik einer Panzereinheit der deutschen Bundeswehr bei einem NATO-Manöver unweit der russischen Grenze.