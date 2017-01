Kein 3. Cools-Prozess

AI warnt Belgien

Maßnahmen zum Schutz der Gesellschaft, etwa Soldaten in den Städten, stellen eine Bedrohung der Menschenrechte dar. Davor warnt Amnestie International in einem europäischen Bericht. Seit zwei Jahren und dem Anschlag auf Charlie Hebdo prüfte die Organisation die Antiterror-Maßnahmen in 14 Europäischen Ländern, und darunter ist auch Belgien. Wies De Graeve von Amnesty International Flandern.

