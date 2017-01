Alkoholkontrollen

Noch bis Montagmorgen 6.00 Uhr ist in ganz Belgien mit verschärften Alkoholkontrollen zu rechnen. Alkohol am Steuer bleibt einer der größten Unfallverursacher. Wir filmten während einer Kontrolle in den Kempen. Dort mussten 733 Autofahrer blasen. Sieben hatten zu viel getrunken.

