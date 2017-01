Winterspaß

Winteroffensive

In ganz Flandern lag am frühen Freitagmorgen eine dünne und nasse Schneedecke. Im Osten Belgiens war der plötzliche Wintereinbruch allerdings deutlich robuster und hier ist die Schneequalität sehr viel besser. Am Nachmittag ist im ganzen Land mit weiteren Schneeschauern zu rechnen. Dieses Video zeigt wie es in Nieuwpoort, Sint Niklaas und Brüssel vergangene Nacht aussah.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Winteroffensive

In ganz Flandern lag am frühen Freitagmorgen eine dünne und nasse Schneedecke. Im Osten Belgiens war der plötzliche Wintereinbruch allerdings deutlich robuster und hier ist die Schneequalität sehr viel besser. Am Nachmittag ist im ganzen Land mit weiteren Schneeschauern zu rechnen. Dieses Video zeigt wie es in Nieuwpoort, Sint Niklaas und Brüssel vergangene Nacht aussah.