Brüsseler Automesse

"Europa kann nicht einfach stehen bleiben"

12/01/2017 - Wir sollten uns bewusst machen, was wir schon alles erreicht haben in Europa, betonte Merkel in ihrer Rede vor den Studenten der KU Löwen und der Universität Gent. "Sie, viele in diesem Saal, die Studierenden, gehören der Generation junger Europäer an, die ihr ganzes Leben in einem vereinten, friedlichen Europa verbringen konnten (...) Sie sind in einer historisch einzigartigen Periode des Friedens, der Freiheit, des Wohlstands und der Stabilität groß geworden. Und jetzt geht es darum, das alles nicht nur zu bewahren. Bewahren kann zu schnell Stillstand und dann wieder Rückschritt bedeuten", sagte Merkel. Es gehe deshalb vielmehr darum, all das immer wieder weiterzuentwickeln.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

"Europa kann nicht einfach stehen bleiben"

12/01/2017 - Wir sollten uns bewusst machen, was wir schon alles erreicht haben in Europa, betonte Merkel in ihrer Rede vor den Studenten der KU Löwen und der Universität Gent. "Sie, viele in diesem Saal, die Studierenden, gehören der Generation junger Europäer an, die ihr ganzes Leben in einem vereinten, friedlichen Europa verbringen konnten (...) Sie sind in einer historisch einzigartigen Periode des Friedens, der Freiheit, des Wohlstands und der Stabilität groß geworden. Und jetzt geht es darum, das alles nicht nur zu bewahren. Bewahren kann zu schnell Stillstand und dann wieder Rückschritt bedeuten", sagte Merkel. Es gehe deshalb vielmehr darum, all das immer wieder weiterzuentwickeln.