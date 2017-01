Tunnel wieder dicht…

09/01/17 - Am ersten Arbeitstag nach den Weihnachtsferien in Belgien sorgten technische Probleme in einem der Brüsseler Verkehrstunnel für ein lange nicht erlebtes Verkehrschaos in der belgischen Hauptstadt. Die Probleme dauerten bis in den Nachmittag hinein.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Tunnel wieder dicht…

09/01/17 - Am ersten Arbeitstag nach den Weihnachtsferien in Belgien sorgten technische Probleme in einem der Brüsseler Verkehrstunnel für ein lange nicht erlebtes Verkehrschaos in der belgischen Hauptstadt. Die Probleme dauerten bis in den Nachmittag hinein.