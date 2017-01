Unfallopfer: Petition

Neujahrsempfang Antwerpen

Die Weihnachtsferien sind fast vorbei. Jetzt beginnt die Periode der Neujahrsempfänge und in Antwerpen spendiert die Stadtregierung den Bürgern ein Wintergrillfest. Zum ersten Mal findet das nicht am Großen Markt statt sondern an der Schelde.

