Beethovens 9. getanzt

Schnee in Ostbelgien

06/01/17 - Der erste Schnee des Jahres, bzw. des Winters, lockte schon am Donnerstag und am Freitag die ersten Wintersportler und Langläufer in die belgischen Ostkantone. Dort, zum Beispiel am Signal de Botrange, dem höchsten Punkt Belgiens, und auf Mont-Rigi, sind die Pisten geöffnet. Unser VRT-Kamerateam nahm am späten Donnerstagnachmittag einige idyllische Bilder in Ostbelgien auf.