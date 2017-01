Positiver Blick auf 2017

"Kerim ist ein Held"

04/01/2017 - In Houthalen-Helchteren (Provinz Limburg) wird an diesem Mittwoch Kerim Akyil, der junge Limburger, der in der Neujahrsnacht bei dem Anschlag auf einen Nachtclub in Istanbul getötet wurde, beerdigt. Viele Leute sind gekommen, um die Familie und seine Freunde zu trösten und zu stützen.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

"Kerim ist ein Held"

04/01/2017 - In Houthalen-Helchteren (Provinz Limburg) wird an diesem Mittwoch Kerim Akyil, der junge Limburger, der in der Neujahrsnacht bei dem Anschlag auf einen Nachtclub in Istanbul getötet wurde, beerdigt. Viele Leute sind gekommen, um die Familie und seine Freunde zu trösten und zu stützen.