"Kerim ist ein Held"

Berufungsprozess Asbest

03/01/2017 - In Brüssel hat an diesem Dienstag der Berufungsprozess um das Asbest verarbeitende Unternehmen Eternit begonnen. Ein Gericht erster Instanz hatte der Familie einer an Krebs verstorbenen Frau aus Flämisch-Brabant 2011 Schadensersatz in Höhe von 250.000 Euro zugesprochen. Das Bauunternehmen ficht das Urteil an. Sympathisanten der Familie haben vor Prozessauftakt auf den Treppen des Gerichtsgebäudes protestiert. Sie hoffen, dass das Berufungsgericht wie schon der Richter 1. Instanz Eternit für schuldig befindet, weil das Unternehmen jahrelang Asbest verwendete, obwohl bereits bekannt war, dass Asbest krebserregend ist.

