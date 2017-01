Antwerpener Feuerwerk

Nordsee-Neujahrstauchen

01/01/2017 - Rund 3.000 Menschen haben an diesem Sonntag am traditionellen "Neujahrstauchen" in Ostende teilgenommen. Um 15 Uhr war der Startschuss. Die Anmeldesumme von 5 Euro pro Teilnehmer ist für den guten Zweck und geht an SOS Kinderdörfer und Make a Wish. Es sei etwas weniger Volk aufgetaucht als sonst üblich, aber das habe wohl am kalten Wetter gelegen, hieß es in Ostende.

