Feuer in Prémétro

31/12/2016 - In Antwerpen ist am gestrigen Freitagabend ein Feuer in der Prémétro-Haltestelle Opera ausgebrochen. Dort werden derzeit Bauarbeiten durchgeführt. Eine Machine hatte Feuer gefangen. Mehrere Mitarbeiter der Nahverkehrsgesellschaft De Lijn sind mit Symptomen von Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Der Straßenbahnverkehr war vorübergehend unterbrochen worden. Auch trat der medizinische Interventionsplan in Kraft. Gegen Mitternacht war das Feuer unter Kontrolle.

