Gefälschte Rechnungen

Urlaub: Frühbucher-Boom

29/12/16 - Noch nie haben so viele Urlauber in Belgien so früh ihre Sommerferien gebucht, wie in diesem Jahr. Die Reiseveranstalter verbuchten gerade etwa 15 % mehr verkaufte Reisen, als am Jahresende 2015. „First Minute Booking“ ist hier wohl der neue Trend.

