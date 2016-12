Reuige Steuerzahler

Timeless beauty

Was war für die Römer das Schönheitsideal der Frau? Und was unternahm die Römerin, um diesem Ideal zu entsprechen? Die Ausstellung „Timeless Beauty“ im Gallo-Römischen Museum in der limburgischen Stadt Tongeren beleuchtet dies mit Skulpturen, Gegenständen und Texten aus der römischen Zeit. Diese treten in einen Dialog mit zeitgenössischen Fotos von Marc Lagrange, dem flämischen Erotik-Kunstfotografen, der vergangenes Jahr Weihnachten verstarb.

