Boxgala in Izegem

Weihnachtsansprache von König Philippe

Alljährlich zum Heiligen Abend richtet sich der belgische König mit seiner Weihnachtsansprache an seine Landsleute. In diesem Jahr widmet sich der Monarch im Besonderen den Anschlägen vom 22. März in Zaventem und Brüssel, die unser Land nachhaltig beschäftigt haben und noch beschäftigen. Doch mit seiner Ansprache, die König Philippe auch dieses Jahr wieder in Deutsch, der dritten Landessprache Belgiens, hält, will er auch ein Bisschen Hoffnung vermitteln.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Weihnachtsansprache von König Philippe

Alljährlich zum Heiligen Abend richtet sich der belgische König mit seiner Weihnachtsansprache an seine Landsleute. In diesem Jahr widmet sich der Monarch im Besonderen den Anschlägen vom 22. März in Zaventem und Brüssel, die unser Land nachhaltig beschäftigt haben und noch beschäftigen. Doch mit seiner Ansprache, die König Philippe auch dieses Jahr wieder in Deutsch, der dritten Landessprache Belgiens, hält, will er auch ein Bisschen Hoffnung vermitteln.