Belgiens royaler "600er" kommt ins Benz-Museum

24/12/16 - Die Mercedes-Benz Luxuslimousine vom Typ „600“ (lang) von König Baudouin aus dem Jahr 1968 kommt ins Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart. Der Wagen wurde zu dutzenden öffentlichen Anlässen genutzt, zuletzt bei der Hochzeit von König Philippe und Königin Mathilde. Manchmal aber saß König Baudouin aber auch selbst am Steuer, wenn er z.B. privat in sein Domizil in den Ardennen fuhr…

