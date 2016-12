Prinzen beim Warmathon

Feuer in Hotel

22/12/2016 - Ein Feuer hat in einem Hotel in Löwen an diesem Donnerstagmorgen einem Menschen das Leben gekostet. Das Feuer war gegen 8 Uhr im dritten Stock des Theaterhotels ausgebrochen. Ein Dutzend Menschen wurde evakuiert. Für eine 47-jährige Frau, die in dem Zimmer schlief, in dem das Feuer ausbrach, kam jedoch jede Hilfe zu spät.

