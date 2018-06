Simona Halep, die amtierende Tennis-Weltranglisten-Erste steht erneut im Viertelfinale der French Open. Schon zweimal stand die Rumänin in Paris im Finale, doch der Turniersieg blieb bisher aus. Auf dem Weg ins Viertelfinale gewann Halep am Montag recht problemlos in zwei Sätzen 6:2 und 6:1 gegen die Belgierin Elise Mertens.

Die Tennisspielerin aus Löwen konnte Simona Halep nicht entgegensetzen, denn diese war zweifellos deutlich stärker. Mertens konnte gerade noch bis zur Hälfte des ersten Satzes mithalten. Danach musste sie klein beigeben. Halep tritt im Viertelfinale gegen die Gewinnerin der Partie Angelique Kerber (Deutschland) gegen Caroline Garcia Frankreich an.

(Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter)