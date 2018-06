A.Kockartz Belgiens Nationalcoach Roberto Martinez (Foto) hat am Montagmorgen nach dem eher mäßigen Testspiel gegen Portugal am Samstagabend seinen definitiven Mannschaftskader für die Fußball-WM in Russland vorgestellt. Definitiv ist der 23köpfige Kader aber noch nicht ganz. Bisher ist noch unklar, ob Vincent Kompany, der am Samstag mit einem „Ziehen in der Leiste“ ausgewechselt werden musste. Im Sturm fällt Christian Benteke aus dem Kader.