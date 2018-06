Rote Teufel enttäuschen gegen Portugal

Für Belgiens Trainer Roberto Martinez war die Partie gegen Portugal die letzte Gelegenheit, seinen Kader zu prüfen, bevor er am Montag das endgültige Aufgebot für die WM bekanntgeben will und muss. Bevor Belgien in der Gruppe G in Russland gegen England, Panama und Tunesien antreten muss, stehen am 6. Juni gegen Ägypten und am 11. Juni gegen Costa Rica jeweils in Brüssel noch zwei Testpartien an.