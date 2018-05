Reporters

A.Kockartz Kurz vor den Anpfiff des Fußballspiels zwischen Antwerp FC und STVV Sint-Truiden in der Play Off II.-Gruppe B ließ ein bisher noch unbekannter Hooligan am Samstag einen Kracher in der Menge explodieren, der so laut war, wie selten in Fußballkreisen in unserem Land gehört. Nach dem lauten Knall hatten mehrere Zuschauer sichtlich Gehörprobleme (Foto).