Lierse S.K. ist 1906 gegründet worden und hat in seiner Geschichte einiges an Erfolgen aufzuweisen: Belgischer Meister 1932, 1942, 1960, 1997; belgischer Pokalsieger 1969, 1999 und belgischer Supercupsieger 1997, 1999. Nach der Meisterschaft 1997 spielte Lierse in der darauffolgenden Saison sogar in der Champions League.

Doch das alles ist vorbei. Am Freitagabend nahmen die Fans Abschied von ihrer Mannschaft und von den vielen Vereinsmitgliedern. Die Sache war eine sehr emotionale Angelegenheit, wie unsere Fotos deutlich zeigen. Der Fanshop allerdings machte gute Geschäfte, denn die letzten Trikots gingen weg, wie warme Semmel. Das werden wohl mal collectors items…