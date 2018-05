Am Donnerstagnachmittag besiegte Standard Lüttich seinen Erzrivalen RSC Anderlecht mit 1:3 in dessen eigenem Stadion. In nur drei Minuten kurz nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit trafen Edmilson Junior (Foto oben) und Emond zur 0:2-Führung. Zwar konnte Teodorczyk in der 63. Minute einen Anschlusstreffer erzielen, doch Edmilson Junior legte den Endstand in der Schlussviertelstunde fest.