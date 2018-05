A.Kockartz Club Brügge hat den Clash mit Dauerkonkurrent RSC Anderlecht am Sonntagnachmittag am 7. Spieltag im Play Off I. vor eigenem Publikum verloren. Damit ist der Titelkampf wieder offen. Bis zur Halbzeit stand es noch 0:0, doch nach 97 Minuten kam der Abpfiff beim Stand von 1:2. Die Partie war recht turbulent wozu auch der Videoschiedsrichter beigetragen hatte.