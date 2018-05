A.Kockartz Die belgische Tennisspielerin Elise Mertens (Foto) hat in der marokkanischen Hauptstadt Rabat ihren dritten WTA-Titel in der laufenden Saison 2018 gewonnen und damit den 4 WTA-Titel ihrer Laufbahn. Seit drei Wochen ist die Belgierin auf Asche ungeschlagen, denn zuvor gewann die auch in Lugano und im Fed Cup ihre Spiele auf Sandplatz.