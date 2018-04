A.Kockartz Belgiens ehemaliger Fußball-Nationaltrainer Marc Wilmots (Foto) erhob in einem Interview mit einem französischen Sportsender schwere Vorwürfe gegen den Vater von Nationaltorhüter Thibaut Courtois. Thierry Courtois habe bei der EM in Frankreich vor zwei Jahren seine Aufstellung für die Spiele gegen Italien und Wales verkauft und verraten und damit den „Roten Teufeln“ geschadet, so Wilmots.