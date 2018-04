Die Radprofis aus Belgien spielten dieses Jahr bei Lüttich-Bastogne-Lüttich keine wichtige Rolle. Kein Landsmann konnte seinen Heimvorteil nutzen und kein Belgier schaffte es auf dem finalen Anstieg in Ans unter die besten. Zwar waren viele Belgier an den einzelnen Angriffen im Laufe des Rennens beteiligt - auch noch vor dem Finale, doch ausgezahlt hatte sich am Ende nichts davon.

"Ich hätte nicht geglaubt, dass ich mit meiner Attacke durchkomme. Ich habe so lange auf einen großen Sieg gewartet, die harte Arbeit hat sich endlich ausgezahlt", sagte Jungels. Er habe zuvor zu seinem Idol und Mannschaftskollegen Philippe Gilbert zugeschaut, der hier bereits gewonnen hatte (allerdings vor seiner Zeit bei Quick Step). Jetzt sei er der Sieger hier in Ans.