Am 5. Spieltag besiegte Racing Genk vor eigenem Publikum Rekordmeister RSC Anderlecht mit 2:1. Daraufhin rechnete AA Gent damit, Anderlecht von Rang 2 in der Tabelle zu verdrängen. Doch dazu hätten die „Buffalos“ in Charleroi gegen den dortigen SC gewinnen müssen. Das aber gelang nicht. Charleroi gewann die Partie mit 2:1.

Die Sensation war an diesen Spieltag allerdings das Ergebnis der Partie zwischen Tabellenführer Club Brügge und Standard Lüttich. Das Spiel endete mit einem 4:4-Unentschieden. Der Club leistete sich einen Punkteverlust, der noch übel aufstoßen könnte. Bis zum Ende der regulären Spielzeit lag Brügge mit 4:3 in Führung, doch Cop glich in der dritten Minute der Nachspielzeit noch aus.

Damit sieht die Tabelle nach dem unter der Woche gespielten 4. Spieltag (Gent - Genk 0:0, Standard - Anderlecht 2:1, Club - Charleroi 6:0) und dem 5. Spieltag am vergangenen Wochenende folgender maßen aus: Club Brügge führt mit 41 Punkten gefolgt von Anderlecht mit 34 Zählern. Dahinter stehen punktgleich mit jeweils 32 Zählern AA Gent und Standard Lüttich. Auf den Rängen 5 und 6 stehen Racing Genk und der SC Charleroi mit jeweils 30 Punkten.