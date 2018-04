Jo Coppens schießt Traumtor aus 80 Metern

Die Werder Bremen Zweitvertretung führte in der 53. Minute mit 2:1, als Jena beim Spielaufbau durch Matthias Kühne zunächst den Rückpass Richtung eigenes Tor wählte. Vor dem Strafraum stand Jo Coppens und nahm die Kugel seelenruhig an, um zum langen Schlag in die gegnerische Hälfte auszuholen.

(Sehen sie hier das Tor im Video von MDR)