A.Kockartz Nach dem dritten Spieltag im Play Off 1 in der ersten belgischen Fußball-Liga sind die Karten neu gemischt. Tabellenführer Club Brügge sieht seinen Vorsprung sinken und spürt schon den heißen Atem von Rekordmeister RSC Anderlecht im Nacken. Ausgerechnet gegen die Brüsseler verlor Brügge am Sonntag.