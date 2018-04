84 Minuten dauerte das Finale des Turniers in Lugano. Die Veranstaltung wurde zu Beginn der Woche von argen Wetterproblemen geplagt. Aufgrund des anhaltenden Regens in der Schweiz konnte die zweite Runde erst am Freitag fertiggespielt werden. Elise Mertens spielte und gewann am gestrigen Samstag ihr Viertel- und Halbfinale.

Im Finale holte sich die 22-jährige Elise Mertens mit einem 7:5 und 6:2 ihren dritten WTA-Titel.