A.Kockartz Der am Sonntag beim Frühjahrsklassiker Paris-Roubaix schwer gestürzte Radprofi Michael Goolaerts (23 - Foto) ist noch am Sonntagabend in einer Klinik in Lille gestorben. Die Radsportwelt reagierte bestürzt auf die Nachricht, dass der junge Profi den schweren Sturz und einen anschließenden Herzstillstand nicht überlebt hat.