Der 22jährige Radprofi Michael Goolaerts kam auf einem der Kopfsteinpflaster-Abschnitte zu Fall und blieb regungslos liegen. Unklar war zunächst, ob Goolaerts durch einen Herzstillstand zu Fall kam oder ob sein Herz durch oder nach dem Sturz stehen blieb.

Nachdem Goolaerts reanimiert wurde, hat er wohl mehrfach sein Bewusstsein verloren. Der junge belgische Fahrer wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus in Lille in Nordfrankreich gebracht und wird dort weiter behandelt. Sein Zustand soll weiter ernst sein, meldete seine Mannschaft am späteren Nachmittag.