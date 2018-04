A.Kockartz Das belgische Davis Cup-Team gegen die USA bereits ausgeschieden. Die Belgier verloren in Nashville auch das Doppel und stehen damit mit 3:0 im Rückstand. Die Amerikaner ziehen damit zum ersten Mal seit 2012 wieder in die Runde der vier besten Tennisnationen ein. In der Nacht zum Montag stehen die beiden letzten Begegnungen an, die aber nur noch Wert für die Statistiken haben.