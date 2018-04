A.Kockartz Am ersten Spieltag im Play Off I. hat Club Brügge seine Meisterschaftsambitionen deutlich unterstrichen. Im Spiel gewann der Club mit 1:0 gegen Racing Genk nach einem Strafstoß in der Nachspielzeit. Im Kampf um Platz 2 in der Tabelle zieht AA Gent derzeit am längsten Hebel.