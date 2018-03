102. Ausgabe der Flandern-Rundfahrt

Die 102. Ausgabe der „Ronde" – wie die Flandern-Rundfahrt hierzulande voller Respekt genannt wird – verläuft über 266,5 km Kilometer zwischen Antwerpen und Oudenaarde, also quer durch Flandern. Es ist das wichtigste Radrennen in Belgien und ein riesiges Radsportfest. Massen an Radsportfans säumen die Strecke und machen das knüppelharte Rennen durch die flämischen Ardennen für die Profis zu einem einzigartigen Erlebnis.